Расписание 3-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 в Давосе

С 11 по 12 декабря в Давосе (Швейцария) пройдёт третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария. Расписание соревнований

11 декабря

14:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины.

16:15 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины.

12 декабря

13:40 — гонка на 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины.

16:00 — гонка на 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины.

В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов, третьим идёт ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.



У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на шестой позиции.