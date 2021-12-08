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Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 в Давосе

Расписание 3-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 в Давосе
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С 11 по 12 декабря в Давосе (Швейцария) пройдёт третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария. Расписание соревнований
11 декабря
14:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины.
16:15 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины.

12 декабря
13:40 — гонка на 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины.
16:00 — гонка на 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины.

В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов, третьим идёт ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.

У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на шестой позиции.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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