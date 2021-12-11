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Устюгов и Терентьев вслед за Клебо прошли квалификацию спринта на этапе КМ в Давосе

Устюгов и Терентьев вслед за Клебо прошли квалификацию спринта на этапе КМ в Давосе
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В Давосе (Швейцария), на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошли квалификационные забеги спринта свободным стилем у мужчин.

Первый результат показал лидер общего зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо.

В тридцатку лучших, преодолевших квалификацию, вошли четверо россиян: Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Артём Мальцев и Глеб Ретивых.

Российские лыжники Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос
Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2,24,16...
6. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 1,93 секунды
17. Александр Терентьев +3,99
23. Артём Мальцев +4,84
27. Глеб Ретивых +5,29
38. Иван Якимушкин +6,49
48. Денис Филимонов +7,50
59. Андрей Ларьков +9,58.

Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
11 декабря 2021, суббота. 14:26 МСК
Окончено
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