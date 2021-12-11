Устюгов и Терентьев вслед за Клебо прошли квалификацию спринта на этапе КМ в Давосе

В Давосе (Швейцария), на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошли квалификационные забеги спринта свободным стилем у мужчин.
Первый результат показал лидер общего зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо.
В тридцатку лучших, преодолевших квалификацию, вошли четверо россиян: Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Артём Мальцев и Глеб Ретивых.
Российские лыжники Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор.
Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос
Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2,24,16...
6. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 1,93 секунды
17. Александр Терентьев +3,99
23. Артём Мальцев +4,84
27. Глеб Ретивых +5,29
38. Иван Якимушкин +6,49
48. Денис Филимонов +7,50
59. Андрей Ларьков +9,58.
Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов.
- 11 декабря 2021
-
15:26
-
15:22
-
15:20
-
14:53
-
14:45
-
14:28
-
14:08
-
13:35
-
13:09
-
12:52
-
11:53
-
11:10
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
08:15
-
00:39
-
00:27
-
00:11
- 10 декабря 2021
-
21:51
-
21:37
-
19:46
-
19:24
-
17:43
-
16:27
-
16:22
-
12:21
-
12:10
-
11:23
-
11:07
-
10:45
-
08:58
-
08:10
- 9 декабря 2021
-
22:36
-
22:28