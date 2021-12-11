Устюгов и Терентьев вслед за Клебо прошли квалификацию спринта на этапе КМ в Давосе

В Давосе (Швейцария), на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошли квалификационные забеги спринта свободным стилем у мужчин.

Первый результат показал лидер общего зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо.

В тридцатку лучших, преодолевших квалификацию, вошли четверо россиян: Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Артём Мальцев и Глеб Ретивых.

Российские лыжники Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос

Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2,24,16...

6. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 1,93 секунды

17. Александр Терентьев +3,99

23. Артём Мальцев +4,84

27. Глеб Ретивых +5,29

38. Иван Якимушкин +6,49

48. Денис Филимонов +7,50

59. Андрей Ларьков +9,58.

Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов.