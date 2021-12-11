Клебо прокомментировал победу в спринте в Давосе

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу, которую он одержал в мужском спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Клебо занял первое место, опередив россиянина Сергея Устюгова на 0,87 секунды. Тройку лучших замкнул Ришар Жуве из Франции.
«Классная трасса, на которой приятно гоняться. Я ждал, что будет сложно из-за снега, но всё получилось просто здорово. Я останусь в Давосе не только на время этапа Кубка мира, но и даже на Рождество, скорее всего, здесь отпраздную», — сказал Клебо в эфире «Матч ТВ».
Эвен Нортуг, брат легендарного Петера Нортуга, стал пятым. Норвежец Эрик Вальнес завершил гонку на четвёртом месте.
Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Александр Терентьев дошёл до полуфинала, а другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор в квалификации.
- 11 декабря 2021
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