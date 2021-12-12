Большунов точно выступит в мужской «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов точно выйдет на старт 15-километровой гонки свободным стилем, которая пройдёт в рамках третьего этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария) сегодня, 12 декабря. Об этом сообщили комментаторы «Матч ТВ».
Гонка уже стартовала, а Большунов выйдет на старт под 46-м номером. Также от России выступят Андрей Ларьков, получивший 34-й стартовый номер, Андрей Мельниченко (36-й), Денис Спицов (39-й). Алексей Червоткин стартует 48-м, а Сергей Устюгов — 50-м. Также на старт выйдут россияне Артём Мальцев (52) и Иван Якимушкин (58)
Напомним, вчера, 11 декабря, Большунов пропустил спринтерскую гонку в Давосе (Швейцария) из-за лёгкого недомогания, вызванного простудой. Отмечалось, что участие Большунова в коньковой «разделке» на 15 км тоже было под вопросом.
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