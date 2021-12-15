Елена Вяльбе назвала огромную проблему сборной России по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об огромной проблеме национальной команды. По словам Вяльбе, в стране нет ни одной базы на высокогорье и среднегорье, где могли бы тренироваться лыжники сборной России, которые из-за этого вынуждены проводить сборы за границей.
«Кроме Пекина надо думать уже о том, что через четыре года будут Олимпийские игры в Италии. У нас огромная проблема: нет ни одной базы — ни федеральной, ни региональной — на высокогорье и среднегорье — на уровне 1700 метров. Я 11 лет руководитель федерации лыжных гонок, вот уже третий министр спорта сейчас на посту, но пока с места ничего не сдвинулось.
В советское время у нас были прекрасные базы, но они остались в наших республиках. Между тем мы не можем ездить выступать на высокогорных олимпийских трассах, ведя подготовку на равнине. Это просто комично было бы. Нам ставят в укор, что мы часто находимся на сборах за пределами России, но, к сожалению, у нас нет другого выхода. Это глобальная проблема», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.
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