Вероника Степанова отреагировала на решение Китая разблокировать соцсети участникам ОИ

Лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала то, что оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине предоставит участникам соревнований доступ к заблокированным в Китае социальным сетям, в числе которых «Инстаграм» и «Твиттер». Также в Китае заблокированы «Фейсбук», WhatsApp и «Телеграм».

«Ну, держитесь», — написала Степанова в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив текст к своему фото.

Фото: https://www.instagram.com/stepanova_nika01/?hl=ru

После трёх этапов сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, на счету которой 65 очков, занимает 27-е место в общем зачёте. Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).