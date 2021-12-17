Юлия Ступак: рассказала Мальцеву, как проревела сутки на чемпионате мира в Зеефельде

Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», рассказала о партнёре по сборной Артёме Мальцеве. Они прибыли на сбор в Зеефельд (Австрия), где в 2019 году прошёл чемпионат мира по лыжным видам спорта.

«Артём Мальцев постоянный гость моих сторис. Просто это единственный человек, который не боится камеры, как огня. Рассказала Тёме, как на чемпионате мира проревела тут ровно сутки. Как думаете, почему?» — написала Ступак в своём «инстаграме».

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден, Германия. Расписание соревнований

18 декабря

11:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины.

13:30 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины.



19 декабря

12:00 — командный спринт, свободный стиль, полуфинал, мужчины и женщины.

14:00 — командный спринт, свободный стиль, финал, мужчины и женщины.