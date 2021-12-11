Юлия Ступак рассказала о своей ошибке в спринте на этапе Кубка мира в Давосе
Поделиться
Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Она не смогла пробиться в финал.
«Всё было нормально. Зачем я пошла вперёд на первом круге? Хотела занять позицию получше, но это была моя ошибка. Радует то, что я прошла квалификацию. В последнее время, да и всю жизнь, это моя проблема. Я настроилась на пролог, как на последнюю гонку в жизни. Состояние? Лучше чем на равнине в Лиллехаммере», — сказал Ступак в эфире «Матч ТВ».
В финал также не смогла пробиться россиянка Наталья Непряева. Обе россиянки выступали в первом полуфинале. Непряева заняла четвёртое место, Ступак стала шестой. Этап Кубка мира в Давосе завершится завтра, 12 декабря.
Комментарии
- 11 декабря 2021
-
18:52
-
18:41
-
18:31
-
18:24
-
18:24
-
18:24
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
17:58
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:41
-
17:39
-
17:33
-
17:20
-
17:15
-
17:11
-
17:09
-
16:50
-
16:48
-
16:33
-
16:30
-
15:26
-
15:22
-
15:20
-
14:53
-
14:45
-
14:28
-
14:08
-
13:35
-
13:09
-
12:52
-
11:53
Партнерский контент