Юлия Ступак рассказала о своей ошибке в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Она не смогла пробиться в финал.

«Всё было нормально. Зачем я пошла вперёд на первом круге? Хотела занять позицию получше, но это была моя ошибка. Радует то, что я прошла квалификацию. В последнее время, да и всю жизнь, это моя проблема. Я настроилась на пролог, как на последнюю гонку в жизни. Состояние? Лучше чем на равнине в Лиллехаммере», — сказал Ступак в эфире «Матч ТВ».

В финал также не смогла пробиться россиянка Наталья Непряева. Обе россиянки выступали в первом полуфинале. Непряева заняла четвёртое место, Ступак стала шестой. Этап Кубка мира в Давосе завершится завтра, 12 декабря.