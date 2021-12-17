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«Какой русский не сумасшедший?» Олимпийский чемпион Крюков показал трюк в Шанхае

«Какой русский не сумасшедший?» Олимпийский чемпион Крюков показал трюк в Шанхае
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Бывший российский лыжник Никита Крюков опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Олимпийский чемпион 2010 года в спринте показал, как исполняет трюк на башенном кране в Шанхае (Китай). Спортсмен залез на кран, подтянувшись на перилах, а затем начал восхождение вверх. Но после этого оператор напомнил Крюкову, что тот забыл свой телефон внизу. Поэтому лыжнику пришлось спуститься, а восхождение — отложить.

«Спорт — как образ жизни! А цель была так близка. Привет из Шанхая. Как хорошо, когда внутри живёт любовь ко всем видам спорта», — написал Крюков в своём «инстаграме». Также перед началом трюка спортсмен сказал: «Какой русский не сумасшедший?»

Видео трюка Крюкова.

36-летний Крюков является, трёхкратным чемпионом мира в спринте. В 2019 году он завершил международную профессиональную карьеру.

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