Сестра Непряевой выиграла индивидуальную гонку среди юниоров в Тюмени

Дарья Непряева, сестра российской лыжницы Натальи Непряевой, стала победителем индивидуальной гонки классическим стилем на всероссийских отборочных соревнованиях среди юниоров (19-20 лет). Соревнования проходили в Тюмени на лыжне комплекса «Жемчужина Сибири». Спортсмены соревновались в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» ФЛГР.

Дарья Непряева, представлявшая Тверскую область, преодолела дистанцию за 14 минут 22 секунды. Второе место заняла представитель Тюменской области Елизавета Бекишева, она отстала на 4,1 секунды. Третьей стала Ольга Жолудева из Карелии с отставанием от победителя в 10 секунд.



Также состоялись гонки классическим стилем на 10 и 15 км в возрастной категории 21-23 года. У мужчин победителем стал Дмитрий Жуль, а у женщин — Алёна Баранова.