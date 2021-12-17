Вероника Степанова рассказала, какой совет дала ей мама по поводу «диванных критиков»

Лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала о совете от мамы по поводу так взаимодействия так называемых диванных критиков.

«Ты диванных критиков отправляй к маме на работу, чтобы диваны научились делать. Или за новыми диванами», — написала мама Степановой в личном сообщении дочери.

«Лучший совет по медиастратегии — от мамы! P. S. Мама работает на мебельном производстве», — прокомментировала совет Вероника в своём «инстаграме».

После трёх этапов сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, на счету которой 65 очков, занимает 27-е место в общем зачёте. Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.



