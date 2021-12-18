Лишь одна российская лыжница прошла квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Закончилась квалификация спринтерской гонки свободным стилем у женщин на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия). Лучший результат показала Йонна Сундлинг из Швеции (2:29,52).

В топ-30 оказалась только одна российская лыжница - Христина Мацокина. В финишном протоколе она на 30-й позиции.

Российские лыжницы Наталья Непряева (36-я), Анастасия Фалеева (51-я) и Анна Грухвина (57-я) не сумели пройти квалификацию.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап 4, Дрезден, Германия

Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2:29,52

2. Лена Кентен (Франция) +1,19.

3. Эва Уревц (Словения) +1,38.

4. Магни Смедас (Норвегия) +2,09.

5. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +2,21...

30. Христина Мацокина (Россия) +8,03...

36. Наталья Непряева (Россия) +8,97...

51. Анастасия Фалеева (Россия) +10,8...

57. Анна Грухвина (Россия) +12,31.