Лишь одна российская лыжница прошла квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Закончилась квалификация спринтерской гонки свободным стилем у женщин на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия). Лучший результат показала Йонна Сундлинг из Швеции (2:29,52).
В топ-30 оказалась только одна российская лыжница - Христина Мацокина. В финишном протоколе она на 30-й позиции.
Российские лыжницы Наталья Непряева (36-я), Анастасия Фалеева (51-я) и Анна Грухвина (57-я) не сумели пройти квалификацию.
Лыжные гонки. Кубок мира-2021/2022. Этап 4, Дрезден, Германия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2:29,52
2. Лена Кентен (Франция) +1,19.
3. Эва Уревц (Словения) +1,38.
4. Магни Смедас (Норвегия) +2,09.
5. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +2,21...
30. Христина Мацокина (Россия) +8,03...
36. Наталья Непряева (Россия) +8,97...
51. Анастасия Фалеева (Россия) +10,8...
57. Анна Грухвина (Россия) +12,31.
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