В сборной России назвали неудовлетворительными результаты спринта в Дрездене

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступление подопечных в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

«По местам результат неудовлетворительный. У девушек не получилось, у ребят тоже. Но надо учитывать, что это городской спринт, и многие из сборной России приехали в Дрезден, чтобы почувствовать максимальную скорость равнины. Жалко, что Непряева и Большунов не потянули — но завтра эстафеты, и они поработают там. Этот этап для нас проходящий, и мы используем его для тренировки на скорость.

Да и вообще, спринт — самая тяжёлая для нас дисциплина, потому что у нас нет чисто спринтерских групп и направления. Именно такие группы используют на таких трассах, нам сложнее. Но такие трассы есть только на Кубке мира два раза в год. На Олимпиаде таких трасс нет», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.