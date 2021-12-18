Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В сборной России назвали неудовлетворительными результаты спринта в Дрездене

В сборной России назвали неудовлетворительными результаты спринта в Дрездене
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступление подопечных в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

«По местам результат неудовлетворительный. У девушек не получилось, у ребят тоже. Но надо учитывать, что это городской спринт, и многие из сборной России приехали в Дрезден, чтобы почувствовать максимальную скорость равнины. Жалко, что Непряева и Большунов не потянули — но завтра эстафеты, и они поработают там. Этот этап для нас проходящий, и мы используем его для тренировки на скорость.

Да и вообще, спринт — самая тяжёлая для нас дисциплина, потому что у нас нет чисто спринтерских групп и направления. Именно такие группы используют на таких трассах, нам сложнее. Но такие трассы есть только на Кубке мира два раза в год. На Олимпиаде таких трасс нет», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Большунов проиграл даже без Клебо. Так плохо в нынешнем сезоне он ещё не бегал Большунов проиграл даже без Клебо. Так плохо в нынешнем сезоне он ещё не бегал
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021