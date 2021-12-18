В сборной России назвали неудовлетворительными результаты спринта в Дрездене

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступление подопечных в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
«По местам результат неудовлетворительный. У девушек не получилось, у ребят тоже. Но надо учитывать, что это городской спринт, и многие из сборной России приехали в Дрезден, чтобы почувствовать максимальную скорость равнины. Жалко, что Непряева и Большунов не потянули — но завтра эстафеты, и они поработают там. Этот этап для нас проходящий, и мы используем его для тренировки на скорость.
Да и вообще, спринт — самая тяжёлая для нас дисциплина, потому что у нас нет чисто спринтерских групп и направления. Именно такие группы используют на таких трассах, нам сложнее. Но такие трассы есть только на Кубке мира два раза в год. На Олимпиаде таких трасс нет», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 18 декабря 2021
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