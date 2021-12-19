Легков назвал причину неудачных выступлений Большунова на Кубке мира

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков высказался о неудачном выступлении Александра Большунова в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Напомним, Большунов во второй раз в карьере не сумел преодолеть квалификацию, заняв в ней 31-е место.

«Впереди Олимпийские игры — это самое главное. Я не вижу смысла делать выводы после нескольких стартов. Сейчас все лыжники находятся на разных уровнях подготовки. Что происходит с Большуновым? Я с ним не общался, Бородавко виднее должно быть. Моё мнение — Саше не хватает соревновательной практики. Впереди ещё есть множество гонок, думаю, что к Олимпиаде всё должно наладиться», — приводит слова Легкова «Спорт-экспресс».