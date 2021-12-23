Калле Хальфварссон завершит карьеру, если не пробьётся на Олимпиаду в Пекине

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, шведский лыжник Калле Хальфварссон заявил, что может завершить карьеру в случае непопадания на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
«Я не выступал на том уровне, на котором хотел бы, чтобы попасть на Олимпийские игры. Разочарован в том, чего я достиг к данному моменту. Однако с нетерпением жду тура и надеюсь, что смогу добиться большего. Я не хочу ехать на такие крупные соревнования и не бороться за высшие позиции.
Пока собираюсь продолжить этот сезон, но может быть так, что я не отберусь на Олимпиаду. В таком случае не буду соревноваться в лыжных гонках дальше и завершу карьеру, я в этом почти уверен», — сказал Хальфварссон в интервью SVT Sport.
Напомним, на этой неделе шведы провели первый отбор на Олимпиаду в Пекине. Хальфварссон пока что в состав не попал.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
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