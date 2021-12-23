Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Калле Хальфварссон завершит карьеру, если не пробьётся на Олимпиаду в Пекине

Калле Хальфварссон завершит карьеру, если не пробьётся на Олимпиаду в Пекине
Комментарии

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, шведский лыжник Калле Хальфварссон заявил, что может завершить карьеру в случае непопадания на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Я не выступал на том уровне, на котором хотел бы, чтобы попасть на Олимпийские игры. Разочарован в том, чего я достиг к данному моменту. Однако с нетерпением жду тура и надеюсь, что смогу добиться большего. Я не хочу ехать на такие крупные соревнования и не бороться за высшие позиции.

Пока собираюсь продолжить этот сезон, но может быть так, что я не отберусь на Олимпиаду. В таком случае не буду соревноваться в лыжных гонках дальше и завершу карьеру, я в этом почти уверен», — сказал Хальфварссон в интервью SVT Sport.

Напомним, на этой неделе шведы провели первый отбор на Олимпиаду в Пекине. Хальфварссон пока что в состав не попал.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

Новость по теме
Елена Вяльбе отреагировала на слова Владимира Путина о трансгендерах в женском спорте
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021