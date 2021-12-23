Елена Вяльбе отреагировала на слова Владимира Путина о трансгендерах в женском спорте
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала слова президента Российской Федерации Владимира Путина. Ранее Путин предположил, что женский спорт перестанет существовать, если в женские соревнования будут допускать мужчин, которые сменили пол.
«Конечно, я согласна с высказыванием Путина на сто процентов. Не знаю, насколько эта тема будет актуальна для лыжного спорта в ближайшем будущем. Мы пока с этим не столкнулись. Надеюсь, что не столкнусь с этим, пока буду жить на этом свете», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
Также Путин ответил на вопрос Дмитрия Губерниева о дипбойкоте США Олимпиады в Пекине.
Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание соревнований.
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