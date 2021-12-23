Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе отреагировала на слова Владимира Путина о трансгендерах в женском спорте

Елена Вяльбе отреагировала на слова Владимира Путина о трансгендерах в женском спорте
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала слова президента Российской Федерации Владимира Путина. Ранее Путин предположил, что женский спорт перестанет существовать, если в женские соревнования будут допускать мужчин, которые сменили пол.

«Конечно, я согласна с высказыванием Путина на сто процентов. Не знаю, насколько эта тема будет актуальна для лыжного спорта в ближайшем будущем. Мы пока с этим не столкнулись. Надеюсь, что не столкнусь с этим, пока буду жить на этом свете», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Также Путин ответил на вопрос Дмитрия Губерниева о дипбойкоте США Олимпиады в Пекине.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание соревнований.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021