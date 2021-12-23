Девушка Клебо рассказала, как отреагировала на столкновение Йоханнеса с Большуновым

Пернилла Дёсвик, девушка норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, рассказала, какие эмоции испытала во время просмотра марафонской гонки на чемпионате мира — 2021.



Клебо и Александр Большунов вместе вышли на финишную прямую, и норвежец сломал сопернику палку. Йоханнес добрался до финиша первым, но его дисквалифицировали, а победителем признали Эмиля Иверсена, который в самом конце опередил лидера российской сборной Большунова.



«Думаю, было очевидно, кто был сильнейшим и победителем в той гонке, но этого не произошло. Тогда были крики и всё сразу. Это было очень хаотично. Я знаю, как много это значит, как сильно он был разочарован и остаётся разочарованным до сих пор», — приводит слова Дёсвик VG.