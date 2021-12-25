«Костюм был снят сразу после фото». Экс-игрок «Ливерпуля» оценил снимок Клебо с девушкой

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йон Арне Риисе оценил фото соотечественника, трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Хёсфлота Клебо с девушкой Перниллой Десвик. Они сделали праздничный снимок у рождественской ели в одном из отелей Давоса.

«Всё бывает в первый раз. Награда за лучшую рождественскую ёлку достаётся нам. Счастливого Рождества из гостиничного номера в Давосе», — написал Клебо.

Риисе в комментарии подшутил над внешним видом Йоханнеса: «Костюм был снят сразу же после фото».

Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира (в сезонах 2017/18 и 2018/19), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.