«Костюм был снят сразу после фото». Экс-игрок «Ливерпуля» оценил снимок Клебо с девушкой
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Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йон Арне Риисе оценил фото соотечественника, трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Хёсфлота Клебо с девушкой Перниллой Десвик. Они сделали праздничный снимок у рождественской ели в одном из отелей Давоса.
«Всё бывает в первый раз. Награда за лучшую рождественскую ёлку достаётся нам. Счастливого Рождества из гостиничного номера в Давосе», — написал Клебо.
Риисе в комментарии подшутил над внешним видом Йоханнеса: «Костюм был снят сразу же после фото».
Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира (в сезонах 2017/18 и 2018/19), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.
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