Ардашев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России

На 3-м этапе Кубка России по лыжным гонкам состоялся спринт классическим стилем. Победителем гонки на «Красногорской лыжне» стал Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан.
Победитель преодолел дистанцию за 3 минуты 26 секунд. Вторым стал Андрей Парфёнов, представляющий Тюменскую область. Отставание составило менее одной секунды. Тройку лучших замкнул Андрей Краснов из Санкт-Петербурга.
Также в финал вышли Антон Тимашов (Республика Татарстан), Владимир Фролов (Республика Татарстан) и Владислав Азанов (Удмуртская Республика).
Лыжные гонки. Кубок России. 3-й этап. «Красногорская лыжня». Мужчины. Спринт
1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 3:26.12
2. Андрей Парфёнов (Тюменская область) — 3:26.22
3. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) — 3:26.30.
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