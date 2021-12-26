Ардашев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России

На 3-м этапе Кубка России по лыжным гонкам состоялся спринт классическим стилем. Победителем гонки на «Красногорской лыжне» стал Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан.

Победитель преодолел дистанцию за 3 минуты 26 секунд. Вторым стал Андрей Парфёнов, представляющий Тюменскую область. Отставание составило менее одной секунды. Тройку лучших замкнул Андрей Краснов из Санкт-Петербурга.

Также в финал вышли Антон Тимашов (Республика Татарстан), Владимир Фролов (Республика Татарстан) и Владислав Азанов (Удмуртская Республика).

Лыжные гонки. Кубок России. 3-й этап. «Красногорская лыжня». Мужчины. Спринт



1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 3:26.12

2. Андрей Парфёнов (Тюменская область) — 3:26.22

3. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) — 3:26.30.