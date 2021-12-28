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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, зачёт спринтов: Клебо упрочил лидерство, Терентьев — 4-й

Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Клебо упрочил лидерство, Терентьев — 4-й
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В Ленцерхайде (Швейцария) со спринта стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, действующий чемпион турнира россиянин Александр Большунов не сумел выйти в полуфинал соревнований. Результаты гонки отразились на спринтерском зачёте Кубка мира: Клебо упрочил лидерство, а француз Ришар Жуве, занявший второе место, стал вторым и в рейтинге.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 385.
2. Ришар Жуве (Франция) — 310.
3. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 264.
4. Александр Терентьев (Россия) – 244.
5. Лука Шанава (Франция) — 230.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 206.
7. Эвен Нортуг (Норвегия) — 189.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 184.
9. Глеб Ретивых (Россия) – 145
10. Томас Хёлланд Ларсен (Норвегия) — 127…
12. Сергей Устюгов (Россия) — 103…
16. Александр Большунов (Россия) – 84…
46. Иван Якимушкин (Россия) – 13…
57. Артём Мальцев (Россия) — 7…
63. Денис Филимонов (Россия) — 1.
64. Фёдор Назаров (Россия) — 1.

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