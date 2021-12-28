Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Клебо упрочил лидерство, Терентьев — 4-й

В Ленцерхайде (Швейцария) со спринта стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, действующий чемпион турнира россиянин Александр Большунов не сумел выйти в полуфинал соревнований. Результаты гонки отразились на спринтерском зачёте Кубка мира: Клебо упрочил лидерство, а француз Ришар Жуве, занявший второе место, стал вторым и в рейтинге.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 385.

2. Ришар Жуве (Франция) — 310.

3. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 264.

4. Александр Терентьев (Россия) – 244.

5. Лука Шанава (Франция) — 230.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 206.

7. Эвен Нортуг (Норвегия) — 189.

8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 184.

9. Глеб Ретивых (Россия) – 145

10. Томас Хёлланд Ларсен (Норвегия) — 127…

12. Сергей Устюгов (Россия) — 103…

16. Александр Большунов (Россия) – 84…

46. Иван Якимушкин (Россия) – 13…

57. Артём Мальцев (Россия) — 7…

63. Денис Филимонов (Россия) — 1.

64. Фёдор Назаров (Россия) — 1.