FIS дисквалифицировала француза, помешавшего финишировать россиянину Терентьеву

FIS удовлетворила запрос сборной России касательно грубых действий француза Рено Же на финише полуфинального забега в рамках первого этапа «Тур де Ски». Же встал вперёд россиянина Александра Терентьева в финишном створе, что замедлило ускорение лыжника.

Однако снятие Же не позволило Терентьеву выйти в финал спринта. Александр поднялся на третье место в своём забеге, однако он оказался медленнее первого, что не позволило россиянину стать лаки-лузером.

II полуфинальный забег.

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2.41,13

2. Эрик Вальнес (Норвегия) +0,15

3. Александр Терентьев (Россия) +0,84.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.