Джессика Диггинс выиграла первую гонку «Тур де Ски» — коньковый спринт

Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей первой гонки многодневки «Тур де Ски» — спринта свободным стилем. Второй в финальном забеге финишировала норвежка Матильда Мирвольд, третьей — словенка Анамария Лампич.
«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
1. Джессика Диггинс (США) – 3.00,12.
2. Матильда Мирвольд (Норвегия) – отставание 0,13.
3. Анамария Лампич (Словения) +0,30.
4. Джулия Керн (США) +0,59.
5. Анна Дювик (Швеция) +3,92.
6. Колетта Ридцек (Германия) +5,40.
- 28 декабря 2021
-
17:52
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:44
-
17:38
-
17:36
-
17:33
-
17:27
-
17:26
-
17:22
-
17:17
-
17:04
-
16:53
-
16:49
-
16:47
-
16:45
-
16:40
-
16:40
-
16:34
-
16:27
-
16:22
-
16:22
-
16:18
-
16:08
-
16:06
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:25
-
15:10
-
15:06
-
14:57