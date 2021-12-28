Джессика Диггинс выиграла первую гонку «Тур де Ски» — коньковый спринт

Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей первой гонки многодневки «Тур де Ски» — спринта свободным стилем. Второй в финальном забеге финишировала норвежка Матильда Мирвольд, третьей — словенка Анамария Лампич.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде, Швейцария

Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

1. Джессика Диггинс (США) – 3.00,12.

2. Матильда Мирвольд (Норвегия) – отставание 0,13.

3. Анамария Лампич (Словения) +0,30.

4. Джулия Керн (США) +0,59.

5. Анна Дювик (Швеция) +3,92.

6. Колетта Ридцек (Германия) +5,40.