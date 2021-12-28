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Джессика Диггинс выиграла первую гонку «Тур де Ски» — коньковый спринт

Джессика Диггинс выиграла первую гонку «Тур де Ски» — коньковый спринт
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Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей первой гонки многодневки «Тур де Ски» — спринта свободным стилем. Второй в финальном забеге финишировала норвежка Матильда Мирвольд, третьей — словенка Анамария Лампич.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

1. Джессика Диггинс (США) – 3.00,12.
2. Матильда Мирвольд (Норвегия) – отставание 0,13.
3. Анамария Лампич (Словения) +0,30.
4. Джулия Керн (США) +0,59.
5. Анна Дювик (Швеция) +3,92.
6. Колетта Ридцек (Германия) +5,40.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Тур де Ски 1, Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2021, вторник. 17:20 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
3:00.12
2
Матильде Мюрвольд
Норвегия
+0.13
3
Анамария Лампич
Словения
+0.30
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