Дементьев: Большунов делал всё возможное, чтобы пройти дальше

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев оценил выступление российского лыжника Александра Большунова в спринте в рамках «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).



«Большунов делал всё возможное, чтобы пройти дальше. Но финиш у ребят оказался посильнее. Однако Александр работал именно на то, чтобы пройти хотя бы по времени, даже если не получится в створе обыграть соперников напрямую. Он сделал максимум. Пока этого результата не хватило. Может, так было спланировано: такое состояние на первый тур. Всё зависит ещё и от задач, которые стоят в команде. Однозначно все хотели видеть другой результат», — цитирует Дементьева «Спорт-экспресс».



«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.



Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Новость по теме Видео финала мужского спринта первой гонки многодневки «Тур де Ски»