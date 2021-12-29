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Дементьев: Большунов делал всё возможное, чтобы пройти дальше

Дементьев: Большунов делал всё возможное, чтобы пройти дальше
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев оценил выступление российского лыжника Александра Большунова в спринте в рамках «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

«Большунов делал всё возможное, чтобы пройти дальше. Но финиш у ребят оказался посильнее. Однако Александр работал именно на то, чтобы пройти хотя бы по времени, даже если не получится в створе обыграть соперников напрямую. Он сделал максимум. Пока этого результата не хватило. Может, так было спланировано: такое состояние на первый тур. Всё зависит ещё и от задач, которые стоят в команде. Однозначно все хотели видеть другой результат», — цитирует Дементьева «Спорт-экспресс».

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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