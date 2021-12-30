Петтер Нортуг: в Норвегии все хотят ехать на Олимпиаду, спортсмены устали от ограничений

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о возможности отмены Олимпийских игр – 2022 в Пекине.

Накануне из-за случаев коронавируса был отменён молодёжный чемпионат мира по хоккею.

«Полагаю, этого не произойдёт. Сейчас найдена система, когда все вакцинированные имеют соответствующие сертификаты. Может быть, проведут без зрителей, но Олимпиада состоится. В Норвегии была дискуссия по этому поводу, и все хотят ехать, тем более есть надежда, что «омикрон» отступит. Но вообще, спортсмены уже устали от ограничений. Да, в этом году антиковидные правила на «Туре» стали строже, как и на этапах КМ, но все хотят поехать на Игры, без сомнений», — приводит слова Нортуга «Матч ТВ».