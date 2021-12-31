Daily Skier: спорт — лотерея, если ты не Александр Большунов
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Спортивный портал Daily Skier, посвящённый лыжному спорту, опубликовал пост в «Инстаграме» о российском лыжнике Александре Большунове.
«Спорт — лотерея, если ты не Александр Большунов. Он ничего не принимает как должное», — говорится в подписи к фото.
Пост доступен в «инстаграме» Daily Skier.
Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». Сегодня, 31 декабря, Александр примет участие в масс-старте на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Гонка начнётся в 14:55 мск.
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