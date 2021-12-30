Александр Легков показал фото с Большуновым и Непряевой и обратился к ним

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков опубликовал фото с Натальей Непряевой и Александром Большуновым и обратился к ним. Наталья и Александр стали призёрами гонок с раздельным стартом на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Непряева заняла третье место, Большунов стал вторым.

«Как вам гонки на 10 и 15 км? Наталья Непряева и Александр Большунов, поздравляем вас с подиумами», — написал Легков.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Легкова.

Расписание второго этапа «Тур де Ски». Оберстдорф

31 декабря

14:55 мск — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль.

17:25 — масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль.



1 января

11:30 — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины и женщины.

14:00 — спринт, классический стиль, мужчины и женщины.