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Александр Легков показал фото с Большуновым и Непряевой и обратился к ним

Александр Легков показал фото с Большуновым и Непряевой и обратился к ним
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков опубликовал фото с Натальей Непряевой и Александром Большуновым и обратился к ним. Наталья и Александр стали призёрами гонок с раздельным стартом на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Непряева заняла третье место, Большунов стал вторым.

«Как вам гонки на 10 и 15 км? Наталья Непряева и Александр Большунов, поздравляем вас с подиумами», — написал Легков.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Легкова.

Расписание второго этапа «Тур де Ски». Оберстдорф
31 декабря
14:55 мск — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль.
17:25 — масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль.

1 января
11:30 — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины и женщины.
14:00 — спринт, классический стиль, мужчины и женщины.

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