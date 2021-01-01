Сорин оценил шансы Большунова и Терентьева на борьбу с Клебо в финале спринта

Тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал результаты квалификации спринта классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски».
В прологе приняли участие девять россиян. Квалифицировались в четвертьфиналы – Александр Терентьев, Александр Большунов, Илья Семиков, Артём Мальцев, Иван Якимушкин и Глеб Ретивых.
«На «Тур де Ски» часто проходят пролог ребята-дистанционщики, в прошлом году Мальцев в финале спринта бежал. Обидно за Спицова, которому две десятых не хватило. Хорошо, что спринт классикой, для нас это больше подходит. Уверен, что и Большунов, и Терентьев смогут побороться за высокие места. Но фаворит всё-таки Клебо. Хотя я бы обратил внимание на то, как Терентьев сильно прошёл заключительную часть – просто отлично», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».
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