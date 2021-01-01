Шведский лыжник выбил палку у Терентьева в 1/4 спринта на 2-м этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Терентьев потерял палку на старте четвертьфинального забега классического спринта на втором этапе многодневки «Тур де Ски». Терентьев боролся с шведским лыжником Оскаром Свенссоном.

Несмотря на инцидент, Терентьев выиграл заезд и вышел в полуфинал соревнований.

I полуфинальный забег

Йоханнес Клебо (Норвегия)

Александр Терентьев (Россия)

Александр Большунов (Россия)

Эрик Вальнес (Норвегия)

Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)

Йовиан Хедигер (Швейцария).

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.