Шведский лыжник выбил палку у Терентьева в 1/4 спринта на 2-м этапе «Тур де Ски»
Поделиться
Российский лыжник Александр Терентьев потерял палку на старте четвертьфинального забега классического спринта на втором этапе многодневки «Тур де Ски». Терентьев боролся с шведским лыжником Оскаром Свенссоном.
Несмотря на инцидент, Терентьев выиграл заезд и вышел в полуфинал соревнований.
I полуфинальный забег
Йоханнес Клебо (Норвегия)
Александр Терентьев (Россия)
Александр Большунов (Россия)
Эрик Вальнес (Норвегия)
Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)
Йовиан Хедигер (Швейцария).
«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
Комментарии
- 1 января 2022
-
16:08
-
16:08
-
16:03
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:50
-
15:46
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:37
-
15:37
-
15:37
-
15:32
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:04
-
14:51
-
14:44
-
14:26
-
14:23
-
14:14
-
14:09
-
14:03
-
13:59
-
13:22
-
13:20
-
13:13
-
13:12
-
13:06
-
13:06
-
13:05
Партнерский контент