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Шведский лыжник выбил палку у Терентьева в 1/4 спринта на 2-м этапе «Тур де Ски»

Шведский лыжник выбил палку у Терентьева в 1/4 спринта на 2-м этапе «Тур де Ски»
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Российский лыжник Александр Терентьев потерял палку на старте четвертьфинального забега классического спринта на втором этапе многодневки «Тур де Ски». Терентьев боролся с шведским лыжником Оскаром Свенссоном.

Несмотря на инцидент, Терентьев выиграл заезд и вышел в полуфинал соревнований.

I полуфинальный забег

Йоханнес Клебо (Норвегия)
Александр Терентьев (Россия)
Александр Большунов (Россия)
Эрик Вальнес (Норвегия)
Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)
Йовиан Хедигер (Швейцария).

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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