Бородавко: серьёзное разочарование за Терентьева и Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Бородавко также дал комментарий относительно выступления Александра Терентьева и Александра Большунова в спринтерских забегах классическим стилем у мужчин. Оба не смогли пробиться в финал.
«Рад за Наталью, но серьёзное разочарование за Терентьева и Большунова. Был бы красивый финал, можно было посмотреть непосредственно в деле на соперничество с прицелом на Олимпиаду. Но не получилось, к сожалению. Нет смысла подавать никакого протеста, Александр сам ошибся, он переступал на повороте, допустил контакт с лыжами соперника и упал. На такой скорости это случается.
Наталья шла с запасом, экономилась, а на финише показала отличную технику одновременного хода, чего ей не хватало. Нужно быть реалистом в плане борьбы за победу в общем зачёте, смотреть, какие гонки впереди – гора будет тяжелейшим испытанием. Но до этого будет классический масс-старт, где она может упрочить своё лидерство, на что мы все надеемся», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».
- 1 января 2022
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