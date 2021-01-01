Кто виноват в падении Терентьева на спуске в гонке «Тур де Ски»?
Поделиться
22-летний российский лыжник Александр Терентьев упал в борьбе с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо в полуфинале спринта классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) и выбыл из борьбы за выход в финал. После гонки россиянин обвинил Клебо в падении.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто виноват в падении Терентьева на спуске в гонке «Тур де Ски»?»
Судя по трансляции, Терентьев задел лыжу лидера общего зачёта многодневки Клебо и сам потерял равновесие.
В конце ноября Терентьев завоевал золотую медаль в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Результат россиянина составил 2.31,90. Он опередил Клебо на 1,18 секунды.
Комментарии
- 1 января 2022
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:53
-
16:49
-
16:47
-
16:45
-
16:40
-
16:38
-
16:32
-
16:31
-
16:21
-
16:14
-
16:08
-
16:08
-
16:03
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:50
-
15:46
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:37
-
15:37
-
15:37
-
15:32
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:04
Партнерский контент