Кто виноват в падении Терентьева на спуске в гонке «Тур де Ски»?

22-летний российский лыжник Александр Терентьев упал в борьбе с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо в полуфинале спринта классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) и выбыл из борьбы за выход в финал. После гонки россиянин обвинил Клебо в падении.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто виноват в падении Терентьева на спуске в гонке «Тур де Ски»?»

Судя по трансляции, Терентьев задел лыжу лидера общего зачёта многодневки Клебо и сам потерял равновесие.

В конце ноября Терентьев завоевал золотую медаль в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Результат россиянина составил 2.31,90. Он опередил Клебо на 1,18 секунды.