Шведка, завоевавшая серебро в спринте на «Тур де Ски», рассказала о непопадании на ОИ

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём прокомментировала завоевание серебра в классическом спринте на втором этапе «Тур де Ски». Гонку выиграла россиянка Наталья Непряева.
«Очень приятно вернуться на подиум, особенно после случившегося в последние дни — с отбором на Олимпиаду и прочим. Эмоции переполняют. Лыжи были потрясающие. Они очень хорошо работали на последнем подъёме, и мне надо было просто дойти до финиша как можно лучше. Чуть не пришла к своей первой победе, но победы ещё придут. Сейчас я очень рада и второму месту.
Изменит ли что-то этот результат в отборе шведской команды на Олимпиаду? Нет, ничего уже не изменится. Всё решено. Осталось одно место, но оно для дистанционных гонок. Я надеялась выступить в спринте на Олимпиаде и взять там медаль, но… Ну ничего. У нас сильная команда, и те девушки, которые выступят от Швеции в Пекине, заслужили это право. Да, тяжело это принять, но такова жизнь.
Я продолжу выступать на «Тур де Ски». Может, последний этап не очень мне подходит, но будет весело наконец-то забраться в эту гору», — сказала Хагстрём в интервью FIS.
- 1 января 2022
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:53
-
16:49
-
16:47
-
16:45
-
16:40
-
16:38
-
16:32
-
16:31
-
16:21
-
16:14
-
16:08
-
16:08
-
16:03
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:50
-
15:46
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:37
-
15:37
-
15:37
-
15:32
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:04