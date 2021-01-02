Матвеева отреагировала на победу Непряевой: у неё стал очень сильный финиш

Вице-чемпионка мира 2017 года по лыжным гонкам Наталья Матвеева прокомментировала победу Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.



«Для неё это очень важная победа. Это показатель того, что Непряева набирает форму от старта к старту. В начале сезона ей было очень тяжело. На первых этапах Кубка мира не хватало скорости. Сейчас видно, что она может бороться с соперницами. У неё стал очень сильный финиш. Молодец! Она на правильном пути.



Всё, что будет зависеть от Непряевой в следующих гонках, она сделает по максимуму. Но всё зависит еще и от погоды, от лыж. Теперь она в общем зачёте выходит в лидеры. Думаю, она набирает форму и от старта к старту будет показывать хорошие результаты», — цитирует Наталью Матвееву «Спорт-Экспресс».



Выиграв спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе, российская лыжница Наталья Непряева поднялась на восьмое место в зачёте этой дисциплины в Кубке мира. Ранее она была 12-й.



Отметим, что это вторая победа россиянки в спринте на уровне Кубка мира. Примечательно, что первый успех случился в спринте именно в Оберстдорфе в 2021 году.