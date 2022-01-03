«Теперь надо попадать в историю!» Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Непряевой
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российской лыжницы Натальи Непряевой в масс-старте классическим стилем на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
«И снова браво, Непряева! Вновь победа. Теперь надо попадать в историю, брать первой среди россиянок общий зачёт «Тур де Ски»! Но главная победа должна быть в феврале в Пекине!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Третий этап. Валь-ди-Фьемме. Масс-старт, классический стиль, 10 км. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 29.51,3.
2. Хейди Венг (Норвегия) +3,7.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +4,8.
Многодневка «Тур де Ски» завершится завтра, во вторник, 4 января.
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