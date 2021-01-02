Чемпион мира из Канады: Непряева чрезвычайно хороша на финишной прямой, когда в форме

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу высказался о завоевании серебра шведкой Йоханной Хагстрём в классическом спринте на втором этапе «Тур де Ски». Гонку выиграла россиянка Наталья Непряева.

«Хагстрём буквально за пару дней до последнего спринта на «Тур де Ски» узнала, что её не возьмут на Олимпийские игры. Шведские тренеры отдали предпочтение Дювик. Но Йоханна вышла на этот спринт и пошла за победой. Она хотела показать: «Вы совершили ошибку, я должна была попасть на Олимпиаду. Вот мой первый шанс взять медаль, и я его не упущу». И она всё делала правильно.

Был лишь один человек, которого нельзя держать на близком расстоянии при даблполинге. Это Непряева, если она в форме. Мы видели подобное в исполнении Натальи много раз прежде. Она чрезвычайно хороша на финишной прямой, когда находится на достаточно небольшом расстоянии для атаки и пребывает в хорошей форме. Эти два фактора совпали, и Непряева победила. Но Хагстрём заслужила похвалу. Как и Матинтало, которая впервые поднялась на подиум. Приятно видеть, что финны возвращают свои позиции», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.