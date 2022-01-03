Турышев объяснил, почему сегодняшние масс-старты самые важные гонки на «Тур де Ски»

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, поделился ожиданиями от сегодняшних масс-стартов на третьем этапе «Тур де Ски».
«Здесь снег немного тупее. Сейчас выходит солнце, и сегодня тепло. И пока мы ждём: либо он будет набирать больше влаги, либо останется таким же. Сделаем финальный тест перед самым стартом и будем готовить лыжи.
Здесь, в Валь-ди-Фьемме, всегда решающая гонка именно эта классическая. Тут очень много отрывов отыгрывалось. Кто-то здесь проигрывал «Тур де Ски», как Саша Легков. Петтер Нортуг здесь отыгрывал минутные отрывы за счёт бонусов, но потом он в гору ничего не мог сделать.
На данный момент это самая важная гонка на «Тур де Ски». Бывало, что у нас здесь ребята пытались с первого круга уйти в отрыв, но потом приезжали с двухминутным отставанием от лидеров. Нужно очень грамотно распределить силы по этой дистанции. И, может быть, если ты понимаешь, что хочешь быть ближе на финише, то лучше не дёргаться за бонусы», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».
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