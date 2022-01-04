Дюрхауг: Клебо может собрать максимальную коллекцию золота на Играх, как Бьорндален

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Никлас Дюрхауг поделился мнением о результатах «Тур де Ски». Победителем общего зачёта престижной многодневки стал трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Он более чем на две минуты опередил ближайшего преследователя, россиянина Александра Большунова. По мнению Дюрхауга, Клебо сможет доминировать на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Клебо превратился во всесторонне развитого лыжника. Теперь он даже как горовосходитель входит в число лучших. Йоханнес может собрать максимальную коллекцию золота в Пекине, как Бьорндален в 2002 году», — написал Дюрхауг в своём «твиттере».



Клебо сумел прервать гегемонию Большунова на «Тур де Ски». Ранее россиянин выиграл две последние многодневки в 2020 и 2021 годах.

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