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Этап Кубка мира в Ле Рус отменён из-за коронавируса

Этап Кубка мира в Ле Рус отменён из-за коронавируса
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Этап Кубка мира в Ле Рус (Франция), который должен был состояться с 14 по 16 января, отменён сообщает Международная федерация лыжных гонок на своём официальном сайте.

Об отмене этапа объявили оргкомитет соревнований, Федерация лыжного спорта Франции и власти страны. Причиной стала растущая обеспокоенность по поводу проведения международных турниров в текущей пандемической ситуации.

Организаторы заявили, что несмотря на все усилия и новые ограничения, не могут гарантировать безопасность спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и зрителей.

Таким образом, до Олимпийских игр — 2022 в программе Кубка мира остался только один этап, который должен пройти 22-23 января в Планице (Словения). В программе классический спринт и скиатлон.

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