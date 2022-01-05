Де Фабиани: мне очень жаль Якимушкина. Надеюсь, мои несчастья закончились

Итальянский лыжник Франческо де Фабиани прокомментировал два падения в заключительных масс-стартах «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Если накануне в классической гонке всё произошло по вине норвежца Эвена Нортуга, то в коньковой де Фабиани упал сам и уронил россиянина Ивана Якимушкина.
«Сегодня во всём виноват я, даже не знаю, почему упал. Вероятно, из-за того, что произошло во вчерашней гонке, к которой я так много готовился. Я был потрясен и недостаточно сосредоточен, в результате это произошло и сегодня.
К сожалению, «Тур де Ски» закончился для меня неожиданно. Я трижды кряду был в топ-6 и в гонке, подобной вчерашней, да и в сегодняшней, хотя на неё я меньше рассчитывал. Два падения определённо не улучшают боевой дух. Но знаю, что физическая форма есть, и это самое главное.
Мне очень жаль Якимушкина. Мне так жаль. Надеюсь, сегодня мои несчастья закончились. Давайте закроем эту главу и подумаем об Олимпийских играх», — приводит слова де Фабиани Fondo Italia.
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