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Панжинский: Денис Спицов один из тех, на кого мы будем рассчитывать на Олимпийских играх

Панжинский: Денис Спицов один из тех, на кого мы будем рассчитывать на Олимпийских играх
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский прокомментировал результат заключительной гонки «Тур де Ски». Её выиграл норвежец Сюр Рёте, а россиянин Денис Спицов стал вторым.

«Денис Спицов молодец и большой трудяга. Сегодня мы ждали от него хорошего результата. Эта гонка в гору хорошо подходит Денису. Очень обидно, что Спицову не хватило несколько секунд, чтобы догнать Нисканена в общем зачёте и попасть в тройку сильнейших.

В любом случае Денис заканчивает «Тур де Ски» на позитивной ноте. Видно, что Спицов прибавляет от старта к старту в сезоне: вчера четвёртый, сегодня второй. Денис один из тех, на кого мы будем рассчитывать и ждать индивидуальных медалей на Олимпийских играх. Самое главное, чтобы он прожил этот месяц без травм, восстановился физически и морально, а в феврале бился за медали в каждой гонке», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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