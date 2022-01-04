Панжинский: Денис Спицов один из тех, на кого мы будем рассчитывать на Олимпийских играх

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский прокомментировал результат заключительной гонки «Тур де Ски». Её выиграл норвежец Сюр Рёте, а россиянин Денис Спицов стал вторым.



«Денис Спицов молодец и большой трудяга. Сегодня мы ждали от него хорошего результата. Эта гонка в гору хорошо подходит Денису. Очень обидно, что Спицову не хватило несколько секунд, чтобы догнать Нисканена в общем зачёте и попасть в тройку сильнейших.



В любом случае Денис заканчивает «Тур де Ски» на позитивной ноте. Видно, что Спицов прибавляет от старта к старту в сезоне: вчера четвёртый, сегодня второй. Денис один из тех, на кого мы будем рассчитывать и ждать индивидуальных медалей на Олимпийских играх. Самое главное, чтобы он прожил этот месяц без травм, восстановился физически и морально, а в феврале бился за медали в каждой гонке», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.