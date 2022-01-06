Кобаяси выиграл «Турне четырёх трамплинов», Климов — 19-й

Японец Рёю Кобаяси стал победителем «Турне четырёх трамплинов», которое прошло в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Заключительный этап в Бишофсхофене (Австрия) выиграл Даниэль Хубер, Кобаяси был пятым, россиянин Евгений Климов – 30-м.

По итогам четырёх этапов первенствовал Кобаяси. Второе место занял норвежец Мариус Линдвик, третье – его соотечественник Эгнер Гранеруд Хальвор. Климов стал 19-м.

Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне четырёх трамплинов»

4-й этап. Бишофсхофен, Австрия

1. Даниэль Хубер (Австрия) – 286,8 балла (136,5 м + 137,0 м)

2. Эгнер Гранеруд Хальвор (Норвегия) – 282,4 (136,5 + 136,0)

3. Карл Гайгер (Германия) – 281,9 (140,5 + 132,0)

4. Юкия Сато (Япония) – 281,1 (139,0 + 134,5)

5. Рёю Кобаяси (Япония) – 277,8 (133,5 + 133,5)

6. Роберт Юханссон (Норвегия) – 277,7 (133,0 + 135,0)…

30. Евгений Климов (Россия) – 225,2 (126,5 + 118,5)

Итоговый зачёт

1. Рёю Кобаяси (Япония) – 1162,3

2. Мариус Линдвик (Норвегия) – 1138,1

3. Эгнер Гранеруд Хальвор (Норвегия) – 1128,2…

19. Евгений Климов (Россия) – 858,4…

30. Данил Садреев (Россия) – 704,5…

47. Роман Трофимов (Россия) – 417,1…

52. Илья Маньков (Россия) – 216,8