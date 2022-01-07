Сундбю грозит отстранение от марафона в Италии. Он сделал только одну прививку

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю рискует пропустить марафонскую серию Visma Ski Classics, сообщает Langrenn.

В понедельник, 3 декабря стало известно, что Южный Тироль, регион, где в эти выходные будет проходить гонка Visma Ski Classics, введёт более строгие меры по борьбе с коронавирусом. Среди правил есть пункт о том, что все, кто стартует в гонке в эти выходные, должны пройти двойную вакцинацию.

На данный момент Сундбю получил только одну дозу вакцинации, что не соответствует требованиям, которые организаторы предъявляют ко всем участникам.

При этом отмечается, что Когда Мартин и остальные члены команды садились на самолёт в Италию в воскресенье, перед стартом требовался только отрицательный ПЦР-тест, но в течение недели эти правила поменялись. Таким образом, неизвестно, сможет ли Сундбю участвовать в лыжном марафоне в субботу и воскресенье соответственно.