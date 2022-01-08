Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Устюгов стал победителем гонки на 30 км классикой в рамках марафона Pustertaler

Сергей Устюгов стал победителем гонки на 30 км классикой в рамках марафона Pustertaler
Комментарии

Двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку-спутник марафона Pustertaler в Италии. Протяжённость дистанции составила 30 км, лыжники преодолели её классическим стилем.

Марафон Pustertaler. Гонка на 30 км, классический стиль

1. Сергей Устюгов (Россия) – 1:23.26,6
2. Андреа Бомпарт +3,4 секунды
3. Маттиас Швингшакл +32,9
4. Патрик Бёргер +4.47,2.

Ранее Устюгов полностью пропустил многодневку «Тур де Ски», готовясь к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), россиянин провёл тренировочный сбор в Тоблахе (Италия). Победу в общем зачёте одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал россиянин Александр Большунов (2 минуты 3 секунды отставания).

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022