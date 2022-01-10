В сборной России прокомментировали отмену последнего этапа Кубка мира в Словении перед ОИ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал отмену заключительного перед Олимпийскими играми – 2022 этапа Кубка мира в Планице (Словения). Соревнования не состоятся из-за напряжённой ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Только что до нас дошло известие, что последний этап Кубка мира в Планице всё-таки отменили. Теперь, конечно, будут определённые коррективы в подготовке, придётся немного изменить наши планы.

Будем думать по поводу проведения каких-то гонок между собой, чтобы провести непосредственную подготовку перед Олимпийскими играми. Мы будем продолжать готовиться к Олимпиаде в штатном режиме, ждать и надеяться, что соревнования в Китае будут проведены», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.