Губерниев: FIS убивает лыжные гонки. Переживаю за Устюгова, Ступак и остальных

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отмену заключительного перед Олимпийскими играми – 2022 этапа Кубка мира в Планице (Словения). Соревнования не состоятся из-за напряжённой ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Федерация лыжного спорта положила огромный болт на беговые лыжи. Они им не нужны, они их убивают. Конкуренция в полторы страны, организация непонятная, состыковка с трансляциями биатлона. На «Тур де Ски» половина спортсменов не приехала. Все остаются без соревновательной практики до Олимпиады. У биатлона будет три полноценных этапа, а здесь… Им надо договариваться, а федерации всё равно.

Для спортсмена больше месяца без стартов – очень серьёзная история. Переживаю за Устюгова, Ступак и остальных. Люди должны соревноваться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.