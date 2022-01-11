Евгений Дементьев прокомментировал новость о запрещённых смазках у норвежцев и шведов

Олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал новость, что норвежские и шведские лыжники использовали нелегитимные смазки на Кубке Скандинавии. Ранее рейс-директор FIS Пьер Миньере подтвердил факт использования нелегитимных смазок и подчеркнул, что это мошенничество.

«На самом деле здесь очень сложно доказать какое-то мошенничество. Не придумано средств обнаружения фторсодержащих веществ на лыжах. Просто запрещено это использовать. Ну, и в продаже в Европе соответственно нельзя найти такие вещества. Очень много старых остатков может быть на лыжах. И все это понимают. Если бы было какое-то первое наказание со стороны федерации, это было бы показателем. А раз так, такие вещества можно использовать. И все начнут это делать. Хуже всего, когда нет урока для всех.

У нас в стране нет понимания, что фтор — что-то запрещённое. В России бы вообще не обратили внимания. А там наказать никак не могут, потому что, видимо, документально это никак не закреплено. Может, это специально сфабрикованное дело. На фоне России это было бы сложно сделать. Можно только поймать спортсмена за руку. На сто процентов по лыжам сложно определить фтор. Машина не даёт гарантированного результата», — цитирует Дементьева «Спорт-экспресс».