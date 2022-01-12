Петтер Нортуг: Вероника Степанова станет ещё опаснее, после того как я её потренировал

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг высказал мнение, что 21-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова станет ещё более опасной соперницей, после того как он её потренировал. Ранее Степанова рассказала о съёмке с Нортугом.

«Ведущая лыжница России хотела научиться у меня, как финишировать в эстафете. 21-летняя Вероника Степанова этой зимой уже обогнала Норвегию и Швецию в эстафете и может быть опасной на Олимпиаде. Даже ещё более опасной после такого», — написал Нортуг в своём «инстаграме», комментируя тренировку.

Напомним, Степанова вошла в состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Помимо неё, в состав женской команды попали Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

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