Степанова ответила подписчику, предположившему, что она выйдет замуж за Нортуга

Лыжница сборной России Вероника Степанова ответила подписчику в «Инстаграме», который предположил, что она станет Вероникой Нортуг, то есть выйдет замуж за двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга. Ранее Степанова рассказала о съёмке с Нортугом, после чего тот предположил, что россиянка станет ещё опаснее после тренировки с ним.
«Может, скоро будет Вероника Нортуг», — заметил подписчик.
«Не дождётесь», — ответила Степанова в комментариях к соответствующему посту Нортуга в «Инстаграме».
Напомним, Степанова вошла в состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Помимо неё, в состав женской команды попали Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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