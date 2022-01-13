Сервисёр сборной Норвегии по лыжным гонкам оценил отсутствие запрета фтора C8 в Китае

Сервисёр сборной Норвегии по лыжным гонкам Стейн Олав Снесруд прокомментировал то, что смазки для лыж с так называемым фтором C8, запрещённым в Евросоюзе, не являются запрещёнными в Китае. С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

FIS сообщила об отсутствии запрета, но не уточнила, можно ли будет использовать смазки со фтором C8 на Олимпиаде.

«Ждём информации от FIS. Когда появится информация о том, что законно во время Олимпиады, а что нет, мы станем думать, что делать.

Норвежская лыжная ассоциация подписала соглашение с FIS о том, что мы не будем использовать или привозить неутверждённые продукты в соответствии с директивой ЕС. Мы убрали эти продукты из прицепа, в котором возим смазку», — приводит слова сервисёра Dagbladet.

Речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6 или смазкой, не содержащей фтора.