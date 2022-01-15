Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в разделке в рамках Visma Ski Classics

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в классической разделке на 10 км в рамках Visma Ski Classics. Сорина заняла 10-е место в гонке.
«Я думала, что эта дистанция очень удобная для меня. Но мне было очень тяжело. Может, это из-за того, что не подвелись к этой гонке, старт был в гору. Наверное, немного с темпом перебрала.
Первый раз бегу на этой трассе и вообще впервые участвую в таком формате. Эта гонка, наверное, сложна тем, что она проходит на большой высоте, финиш на 2000 м. В первый раз у меня такое.
Почему бежала за итальянскую Team Futura Alta Quota Trentino? Просто подбирали команду. Куда брали — за ту команду и бежали. Самым главным было выбрать старт, простартоваться, так как этап Кубка мира отменили у нас», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».
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