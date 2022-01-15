Вокуев — о соперничестве с Устюговым: хотел показать, что мы тоже не слабые

Российский лыжник Ермил Вокуев высказался о ходе классической разделки La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics.

«Сегодняшняя гонка очень быстрая и при этом очень тяжёлая. Здесь сразу крутой подъём, без прогрева надо включаться в работу. Бежалось тяжело, пытался видеть соперников впереди. Была минута до ближайшего, но догнал. Стало легче, когда видишь чью-то спину. С середины дистанции вели, говорили, сколько выигрываю — кажется, 15 секунд у кого-то выигрывал.

Пока тяжело после болезни, пытаюсь набрать форму. Было два провальных старта, но я стараюсь прийти в форму и показывать результаты получше.

Была ли дополнительная мотивация сделать Устюгова? Ну не то что Устюгова. Была мотивация показать свою силу и показать, что мы тоже не слабые. Хоть мы и не Кубок мира, но можем соперничать со спортсменами оттуда», — сказал Вокуев в эфире «Матч ТВ».